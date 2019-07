Isola d’Elba, esplode una palazzina: un morto

Una palazzina a due piani è esplosa nella notte a Portoferraio, all’Isola d’Elba. Un uomo di 68 anni è morto. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco poco fa dalle macerie. All’appello manca ancora, secondo quanto spiegato, la moglie del 68enne. La coppia risulta residente a Livorno ma andava spesso all’appartamento che possedeva all’Elba, in via de Nicola, come spiegano i carabinieri anch’essi subito arrivati sul posto.

Cinque le persone coinvolte, sembra tutte appartenenti alla stessa famiglia. Sono in corso le ricerche da parte delle squadre Usar e dei cinofili dei vigili del fuoco.

Isola d’Elba, esplode una palazzina: 2 dispersi e 3 feriti

A causare la deflagrazione della palazzina bifamiliare di via De Nicola sarebbe stata una fuga di gas. L’esplosione, avvenuta alle 4.50, ha provocato il crollo dell’edificio. I vigili del fuoco, che stanno ancora operando sul posto con cinofili e squadre Usar specializzate nella ricerca tra le macerie, hanno estratto vive tre persone.

Sul posto anche squadre da Piombino e Follonica, oltre alle sezioni operative Usar Light dai Comandi di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Firenze, Prato e Pistoia e 4 unità cinofile. In fase di attivazione i reparti volo dei nuclei dei vigili del fuoco di Cecina e Arezzo.