Raffaele Cantone lascia l’autorità anticorruzione

Raffaele Cantone lascia l’Anac, l’autorità anticorruzione. Lo fa con una lettera pubblicata sul sito della stessa authority.

“La mia è una decisione meditata e sofferta – scrive -. Sono grato dell’eccezionale occasione che mi è stata concessa ma credo sia giusto rientrare in ruolo in un momento così difficile per la vita della magistratura. Assistere a quanto sta accadendo senza poter partecipare concretamente al dibattito interno mi appare una insopportabile limitazione, simile a quella di un giocatore costretto ad assistere dagli spalti a un incontro decisivo: la mia indole mi impedisce di restare uno spettatore passivo, ancorché partecipe”.

“Lascio la presidenza dell’Anac – continua Cantone – con la consapevolezza che dal 2014 il nostro Paese ha compiuto grandi passi avanti nel campo della prevenzione della corruzione, tanto da essere divenuta un modello di riferimento all’estero. Naturalmente – aggiunge – la corruzione è tutt’altro che debellata ma sarebbe ingeneroso non prendere atto dei progressi”.

(ITALPRESS).