Alessandro Mahmood si concede una meritata e rilassante vacanza a Mykonos. Il cantante, però, non è solo. Insieme a lui c’è il musicista e produttore discografico Dario Faini, con il quale è stato sorpreso in momenti “intimi“, documentati dagli scatti esclusivi del settimanale “Chi“.

Mahmood in vacanza a Mykonos, gli scatti “intimi” con Dario Faini

Per Mahmood è stato un anno ricco di successi. A partire dalla sua vittoria al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Soldi”, disco di platino anche in Spagna e in Grecia. Probabilmente fino a qualche mese fa, l’artista milanese non avrebbe neanche potuto immaginare il successo che gli sarebbe piombato addosso e questo rende ancora più magiche le sue vacanze greche. Diciamo, quindi, che questa vacanza a Mykonos il cantante se l’è proprio meritata.

I consensi che Mahmood sta raccogliendo, sia in Italia che all’estero, sono il frutto di un duro lavoro. Il cantante, però, non ha dovuto affrontarlo da solo. Se da un lato c’è stato un notevole sforzo individuale, dall’altro tante persone sono state pronte a sostenerlo e supportarlo.

Primo fra tutti Dario Faini, produttore discografico proprio del brano “Soldi” e compagno di viaggio di Mahmood. Faini ha sin da subito creduto nelle potenzialità del giovane artista e della sua musica e questo ha favorito la nascita di un rapporto che andasse oltre il lavoro. Forse tra i due c’è qualcosa di più si una buona amicizia.

Mahmood e Faini, in arte Dardust, musicista, pianista, che collabora con i grandi della musica italiana (tra cui Jovanotti), non si sono mai persi di vista per tutta la vacanza.

Il settimanale Chi infatti svela che Mahmood e Faini si sono concessi in questi giorni una pausa relax in Grecia. Le foto esclusive del magazine non lasciano dubbi, documentando una vacanza a due tra mare, spiaggia, relax, idromassaggio e tanta complicità, in uno dei più lussuosi alberghi di Mykonos.

Mahmood è una persona molto attenta alla sua privacy. Finora la sua vita personale, le sue amicizie o relazioni non erano uscite allo scoperto. E il cantante ha sempre mantenuto tutto sottobanco senza mai approfondire.

A Mykonos, isola greca frequentata soprattutto da vip, hanno però preferito appartarsi su spiagge meno chiassose e glamour e ritagliarsi momenti di intimità e privacy, tra bagni, idromassaggi, creme solari spalmate l’uno all’altro, sedute sotto il sole e selfie.

L’intesa tra i due sembra perfetta, almeno a quanto mostrano gli scatti di “Chi”. Mahmood e Dario Faini sono apparsi molto intimi e sebbene la loro non sia una relazione ufficializzata, anche sui social gli indizi ci sono: l’uno segue l’altro a suon di “like” e teneri commenti e per i fan tanto basta.