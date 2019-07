Quanti governi ci sono? “Uno, poi all’interno del governo ci sono due forze che su alcuni temi hanno idee diverse. Mi sembra evidente”. Lo afferma il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a 24 Mattino su Radio 24.

Salvini “Governo va avanti, ma basta litigi”

Uno dei temi di discussione riguarda il fisco, e Salvini mette le cose in chiaro: “Se il ministro dell’Economia di un governo di cui faccio orgogliosamente parte dice che del taglio delle tasse non se ne parla o il problema sono io o è lui, cosa faccio una manovra economica all’acqua di rose? L’Italia ha bisogno di uno shock fiscale forte altrimenti cresciamo dello zero virgola anche quest’anno. Se qualcuno ha dubbi, paure o timidezze basta dirlo subito, o sono fuori posto io o lo è qualcun altro”.

E alla domanda su fino a quando riuscirà a tenere tranquilli i parlamentari leghisti che chiedono di andare a elezioni, il vicepremier risponde così: “Fino a quando le cose si fanno e quando qualcuno la smette di insultare, attaccare e litigare quotidianamente”.

“Io sto lavorando per andare avanti a dispetto di tanti – aggiunge – anche se la convenienza a partiti e personale sarebbe un’altra, sono un testardo e ottimista per natura”.

