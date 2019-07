Il ministro dell’Interno, Matto Salvini, è un assiduo frequentatore dei social network. Anche in occasione del compleanno della sua fidanzata Francesca Verdini, non poteva che affidare a Facebook il messaggio di auguri.

Il messaggio di Salvini a Francesca Verdini “Buon compleanno ragazza”

Una scritta-dedica molto semplice ma sufficiente a far passare il messaggio. “Buon compleanno ragazza” si legge sul profilo Facebook di Matteo Salvini. Accanto, una faccina sorridente.

Ma a sorridere non è soltanto l’emoticon inserito nel post di auguri. Un’occasione come il compleanno è sicuramente una ricorrenza felice, così come dimostra anche la foto. Lo scatto che accompagna il messaggio ritrae il vicepremier della Lega e la sua nuova fiamma abbracciati e sorridenti.

Francesca Verdini oggi compie 28 anni. Il ministro Salvini ne ha 46, quindi cerca di dimostrarsi scherzosamente più giovane anche nel suo post di auguri alla fidanzata per il suo compleanno. Non soltanto con l’appellativo “ragazza” rivolto alla Verdini. Lo scatto pubblicato dal vicepremier, infatti, li ritrae insieme, abbracciati e sorridenti. Entrambi indossano un cappellino da baseball messo al contrario, con la visiera sulla nuca, in stile rapper.

Le reazioni

Inutile dire che le reazioni degli utenti del social network non hanno tardato ad arrivare. Da un lato ci sono i numerosi seguaci del “Capitano” che si congratulano con lui per la bellezza della coppia e si uniscono al messaggio di auguri per Francesca Verdini. Qualcuno si lascia andare anche in confessioni personali sulla propria fidanzata e su come l’abbia conosciuta grazie ad un episodio legato a Salvini.

Dall’altro ci sono i messaggi più pungenti di coloro che criticano il vicepremier per la leggerezza con la quale abbia “superato” la vicenda del carabiniere ucciso a coltellate a Roma da due americani. Qualcun altro fa riferimento alla “famiglia” tradizionale tanto difesa da Salvini, che, a quanto pare, “predica bene ma razzola male”.