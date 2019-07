Oggi è la Giornata mondiale dell’Amicizia, ecco come celebrarla

Oggi, 30 luglio, è la Giornata Mondiale dell’Amicizia. In questo articolo vi daremo qualche consiglio su come celebrarla e dire ad un amico “ti voglio bene”.

Giornata mondiale dell’Amicizia

La Giornata Mondiale dell’Amicizia è stata istituita dell’Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite nel 2011. Lo scopo è quello di promuovere e diffondere lo spirito di solidarietà e condivisione tra le persone in modo da prevenire l’insorgere di conflitti. Non solo rapporti tra singole persone, quindi, ma tra interi popoli.

L’Onu stessa, infatti, ha confermato vere e proprie teorie scientifiche che testimoniano come l’amicizia tra persone e popoli porti a pace e stabilità migliorando la sicurezza internazionale. Diffidenza e sospetto sono alla base di quasi tutti gli scontro ma grazie al sentimento dell’amicizia, si possono superare. È proprio per questo motivo che le Nazioni Unite hanno voluto istituire una giornata che promuovesse i valori di tolleranza e fratellanza. Tutto per un mondo migliore e senza conflitti.

La scelta del 30 luglio deriva da una tradizione ancora viva in Paraguay. Qui, in questa data, si festeggiano gli amici e i rapporti di solidarietà e affetto tra le persone.

Al giorno d’oggi sono ancora tante le guerre che affliggono il nostro Pianeta. Spesso gli scontri nascono per incomprensioni, atti di prepotenza e odio maturato nel tempo. All’interno di questo contesto che muove verso la deriva, si cerca di consacrare con una giornata dedicata l’importanza di un sentimento nobile come l’amicizia, un pilastro fondamentale per la pace tra i popoli.

Come celebrarla, frasi per dire “ti voglio bene”

Ci sono tanti modi per dimostrare il proprio affetto ad una persona e spesso si dimentica di usare il metodo più semplice: dire ad un amico “ti voglio bene”. Ecco quindi una breve selezione di frasi che faranno al caso vostro.