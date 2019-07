Suzuki studia una nuova versione speciale “Toro Edition”

TORINO (ITALPRESS) – Da sette anni il marchio Suzuki è abbinato al simbolo del Torino. “Quando, nel 2013, fummo scelti dal Torino come sponsor, le auto vendute dalla Suzuki in Italia erano meno della metà rispetto a quelle che vendiamo oggi” dice il presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli. “Il nostro rapporto con il Torino è qualcosa che va al di là di una semplice sponsorizzazione: oltre ad essere un’operazione di marketing finalizzata alla conoscenza del marchio, si tratta anche di una condivisione dei valori, tra cui il rispetto delle regole e dell’avversario, che per Suzuki, essendo una casa giapponese, è un aspetto fondamentale, profondamente legato alla tradizione. Il Torino viene da una stagione calcistica da record, che ha permesso alla squadra di accedere all’Europa League. Speriamo di proseguire con successo questo percorso che abbiamo intrapreso assieme”. In cantiere c’è una nuova edizione limitata dedicata allo storico club granata. “Sicuramente verrà prodotta una Toro Edition anche quest’anno. Dobbiamo però ancora decidere a quale modello legarla. Personalmente ritengo che la Jimmy possa essere particolarmente adatta a questa operazione, perché si tratta di una vettura iconica, così come è iconico il simbolo del Toro. Stiamo pensando a qualcosa di particolare anche per quanto riguarda la terza maglia da gioco”.

(ITALPRESS).