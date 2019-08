“Oggi si è svolta una nuova riunione del Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, a distanza di pochi giorni dall’ultima. Nel corso di questi due incontri siamo riusciti a sbloccare diverse opere fondamentali per lo sviluppo del Paese, liberando 28 miliardi di euro per nuovi investimenti infrastrutturali e soprattutto per la manutenzione delle nostre strade e ferrovie, con grande attenzione al Sud”. Lo scrive in un post su facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Conte “Dal Cipe 28 miliardi per le infrastrutture, attenzione al Sud”