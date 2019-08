Fiorella Mannoia si sfoga in un post su Facebook in cui racconta una storia che avrebbe preferito tacere. Da tempo, infatti, la cantante è perseguitata da una stalker. La donna adesso, però, ha superato il limite andando fin sotto la porta di casa della cantante e tentando di buttarla giù.

“È successo quello che non avrei mai voluto succedesse, ma la ragazza non mi ha dato scelta”. Fiorella Mannoia rompe così il suo silenzio, e sui social svela tutto il suo dolore per una triste vicenda che si è conclusa con l’arresto della sua stalker.

Mannoia “La mia stalker ha tentato di buttare giù la porta di casa”

Una triste storia che va avanti ormai da tanto tempo. “Sono anni – scrive la cantante su Facebook – che cerco di arginare questa sua ossessione, non c’entrano i concerti, né i biglietti, eccetto il giorno in cui è venuta a casa mia cercando di buttare giù la porta, non me li aveva mai chiesti. La sua ossessione era entrare nella mia vita. Sono cose molto dolorose, che non avrei mai voluto rendere pubbliche, (e non sono stata io a farlo e non capisco come queste notizie siano uscite) perché derivano da un disturbo. Mi dispiace per lei, per me, per la sua famiglia e per la mia e per tutti quelli coinvolti in questa triste storia”.

Purtroppo adesso la vicenda è diventata di dominio pubblico e la cantante ha espresso il suo dolore per quanto accaduto. Immediato e unanime è stato l’abbraccio virtuale dei fan dopo la pubblicazione del messaggio sui social.

Nei commenti al post, infattim hanno espresso solidarietà all’artista, ma anche la speranza che la stalker possa essere seguita al meglio. Fra loro, Mara: “Spero che questa ragazza venga curata, non sentirti in colpa di nulla, era – scrive – per il bene di tutti. Un grande abbraccio”.