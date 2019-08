Angela Grignano torna a ballare, la rinascita dopo la ferita nell’esplosione di Parigi

Angela Grignano torna a ballare. La ragazza siciliana, originaria di Trapani, ferita nell’esplosione del 12 gennaio a Parigi, realizza il suo sogno.

“Un inizio lento per poi ingranare la marcia“. Con un post su Facebook e un video che lo testimonia, la 25enne documenta il suo ritorno in pista. Sono passati circa sette mesi e tante operazioni chirurgiche dal giorno della tragedia in Rue de Trevise a Parigi in cui morirono tre persone. Adesso Angela ha di nuovo la sua gamba, in parte ricostruita, e ritorna a ballare.

“Non esistono Reali limiti. I limiti sono solo capricci mentali. Un obiettivo ti salva. Il mio primo “vero” ballo con la percezione di entrambe le gambe sul pavimento. Il mio primo grande respiro. Con te che sei stato sempre la mia bachata preferita nelle serate, grazie Gianni” scrive postando il video della danza con il maestro di ballo sulla sua pagina Facebook.

E ancora: “In quell’abbraccio a fine ballo c’è tutto l’affetto e la stima reciproca. Solo la tua esperienza poteva saggiamente condurre i miei passi”. Infine un messaggio carico di speranza. “I limiti esistono solo nell’anima di chi è a corto di sogni” conclude Angela.

La tragedia finita bene

Angela Grignano ha rischiato di perdere una gamba in un’esplosione in Rue de Trévise, a Parigi. La vicenda che l’ha coinvolta ha tenuto con il fiato sospeso tutta l’Italia. Dopo il risveglio dal coma farmacologico, ha riconosciuto i familiari e nel pomeriggio dello stesso giorno, quello successivo all’esplosione, è stata sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico per cercare di salvarle l’arto.

Fortunatamente per Angela tutto è andato per il meglio. “I medici ci hanno rassicurato che l’operazione è andata più che bene, sono molto contenti e ottimisti. Siamo commossi da come il Signore ha ascoltato le preghiere di tutte le persone che hanno pregato per Angela, e come questo affetto ci sta sostenendo e ha condotto le mani dei medici”. Lo ha detto padre Giuseppe, il fratello sacerdote di Angela Grignano.