Lupi avvistati a pochi chilometri dal centro della Capitale. A lanciare l’allarme è Confagricoltura Roma, sulla base delle segnalazioni, sempre più frequenti, che arrivano dagli imprenditori agricoli associati.

Allarme Confagricoltura, lupi a pochi chilometri dal centro di Roma

“La lupa è il simbolo di Roma ma, da un po’ di tempo, non fa dormire sonni tranquilli agli agricoltori dell’agro romano – dice il presidente, Vincenzino Rota -. Lupi sono stati avvistati al Parco di Appio Antica, a Maccarese, alla Riserva di Decima Malafede, in Bassa Maremma, ma anche ai Castelli Romani, e spesso hanno causato danni alle aziende agricole. Addirittura si sono registrati avvistamenti e predazioni a danno degli allevamenti, in linea d’aria, a pochi chilometri dal centro di Roma”.