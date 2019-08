Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico hanno avuto un piccolo incidente a Ibiza. I due stanno bene ma il conduttore ha pubblicato un post ironico sui social in cui appare evidente che a causare l’incidente sia stata l’insistenza di alcuni paparazzi. Incidente a Ibiza per Ezio Greggio e la fidanzata Romina inseguiti dai paparazzi Volevano solo fare qualche foto, d’altra parte questo è il loro mestiere. I paparazzi, però, questa volta sono stati troppo insistenti con Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, la modella con cui fa coppia da circa due anni. Inoltre le vie di Ibiza sono spesso strette e questo ha contribuito all’impatto. Ezio Greggio, sul suo profilo Instagram, ha subito rassicurato i fan, informandoli della disavventura appena vissuta. “Ieri a Ibiza io e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostra auto e una jeep. Romina ho avuto un mini trauma al collo. Fatto controllo all’ospedale, tutto ok”, scrive. Tanta paura quindi, ma nessuna conseguenza se se esclude l’evidente “disappunto” del conduttore verso i paparazzi, che avrebbero causato l’incidente. Il post

“Come al solito eravamo inseguiti da 3 o 4 paparazzi (e per questo fatto chissenefrega fa parte del gioco)”, scrive Greggio: “che essendo italiani dopo aver fatto le foto potevano almeno venire a chiedere come stava. Nulla. Li ringrazio. A quel punto gli ho augurato ogni bene con gesti eloquenti:🖕Ahahaha !!! Ciao paparazzi ci vediamo in spiaggia e…. «tacci vostri!» !!! Tiè (bis)!!!”, conclude il conduttore.

Non è ancora chiaro quale sia stata la dinamica dell’incidente. Si presume però che sia stato proprio l’inseguimento dei paparazzi per le strette vie di Ibiza a provocare lo scontro. Il messaggio pubblicato da Greggio sembra confermare questa ipotesi.