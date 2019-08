Torino a un passo dai play-off di Europa League, 5-0 allo Shakhtyor Soligorsk

TORINO (ITALPRESS) – Tre su tre per l’euro-Toro. Allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata di Walter Mazzarri si aggiudicano per 5-0 il match di andata del terzo turno preliminare di Europa League contro lo Shakhtyor Soligorsk. Pochi problemi per i padroni di casa che archiviano la pratica odierna grazie alla doppietta di Andrea Belotti e i gol di Armando Izzo, Lorenzo De Silvestri e Kevin Bonifazi. Terza vittoria di fila in questo inizio di stagione per il Toro che, dopo aver eliminato il Debrecen, sconfigge dunque lo Shakhtyor nella prima sfida del doppio appuntamento con i bielorussi e mette “un piede e mezzo” dentro al playoff. Fra una settimana la trasferta in Bielorussa dove la conquista del passaggio del turno sarà mera formalità. Il Torino continua a convincere e ora è inevitabile pensare al playoff decisivo che con tutta probabilità opporrà i granata al Wolverhampton di Patrick Cutrone, oggi vittoriosi in Armenia per 4-0 sul Pyunik.

