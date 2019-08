Un baby surfista di 12 anni salva un turista nel mare della Sardegna

Alcuni testimoni hanno assistito al salvataggio e hanno raccontato quanto accaduto. “Erano da poco passate le 11 e ho visto un signore di circa 60 anni e il nipote fare il bagno” ha raccontato Mattia. “Il mare era molto agitato. Si sono spinti forse troppo al largo e non sono più riusciti a rientrare. Il ragazzino era in mare con il surf. Ha visto l’uomo annaspare con a fianco il nipote, li ha raggiunti dicendo al più giovane, che gli era sembrato più in forma, di tornare a riva. Poi ha fatto salire l’uomo sulla tavola e lo ha portato in salvo sulla spiaggia. Alcuni medici lo hanno accudito girandolo sul lato per consentirgli di espellere l’acqua. Dopo dieci minuti è arrivata l’ambulanza e dopo i primi controlli hanno chiesto l’intervento dell’elicottero”.