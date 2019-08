I divi del cinema e le passioni più strane

Avreste mai immaginato che Brad Pitt e Leonardo di Caprio avessero la passione per i vasi di terracotta? Ebbene sì, i due super divi di Hollywood condividono questa passione. Non c’è da meravigliarsi: essere vip non è facile, si è sempre sotto i riflettori, esposti agli sguardi voraci del pubblico pronto a rimarcare ogni pecca, ogni momento di crisi, ogni défaillance.

È normale, dunque, che dentro le mura domestiche i personaggi cerchino di tornare semplici persone dedicandosi a passatempi che li aiutino a scacciare lo stress. C’è chi ha passioni che permettono di rilassarsi, dal collezionismo al trascorrere il proprio tempo sui social network o giocando sui casino online o con i videogiochi, fino a chi preferisce stare più all’aria aperta con attività sportive.

Brad Pitt e Leonardo Di Caprio

Come abbiamo detto questi due sex symbol trascorrono intere nottate a creare vasi e statue di terracotta. Eppure, a dar retta al Sun, è proprio questo l’hobby preferito delle due superstar hollywoodiane che hanno fatto amicizia lavorando insieme nel film C’era una volta a… Hollywood. Come ha riferito un insider, Pitt e Di Caprio darebbero sfogo alla loro creatività nello studio che l’ex marito di Angelina Jolie ha allestito nella sua villa a Los Angeles.

Henry Cavill

Lui, l’ultimo Superman cinematografico, è talmente impallinato di World of Warcraft da aver rifiutato la prima telefonata di Zack Snyder perché era troppo occupato in un raid. Ebbene sì, avete capito bene. Megan Fox, invece, passa una parte delle sue serate a sparare in multiplayer sui server di Halo e a menare le mani come un fabbro su quelli di Mortal Kombat.

Paris Hilton e la caccia alle rane

Immaginate Paris Hilton alle prese con la caccia alle rane? Difficile immaginare la bionda ereditiera tutta tacchi e lustrini che sguazza per paludi, eppure le sue parole non lasciano dubbi.

Johnny Depp

Molto bizzarra è la passione di Johnny Depp per le Barbie e gli scheletri di piccione. Le carcasse degli uccelli il divo si limita a tenerle in bella mostra in salotto, con le bambole, invece, ci gioca proprio.

Passioni reali

Kate Middleton, invece, ha un passatempo meno pericoloso: colora libri per adulti. Una passione che a detta del marito, il principe William, la rilassa moltissimo.

Passione gioielli

Orlando Bloom ha una passione innata per gioielli ed orologi. Rolex e IWC i suoi brand preferiti, ma nel 2009 l’attore fu tra le vittime della nota banda denominata “Bling Ring”, formata da ricchi adolescenti annoiati, che derubarono circa 50 abitazioni di celebrità portando via preziosi per svariate migliaia di dollari, compresi gli orologi collezionati dall’ex protagonista de Il Signore degli Anelli.

Robert Downey Junior

Robert Downey Jr nella sua pregiata conta Rolex, Omega e Patek Philippe, ma il suo “pezzo forte” è un meraviglioso Jaeger-LeCoultre AMVOX3 Tourbillion GMT, un pezzo unico nel suo genere.

Bradley Cooper

Il bellissimo Bradley Cooper, invece, appena può passa del tempo in cucina a fare la pasta in casa, una tradizione di famiglia, trasmessa dalla nonna Assunta, di origini abruzzesi.

Dopo le recenti affermazioni sulla sua “castità” (pare che faccia poco sesso perché è terrorizzata dai germi) Jennifer Lawrence assomiglia sempre più ad una dama ottocentesca e sempre meno alla selvaggia eroina che abbiamo conosciuto con Hunger Games: pare infatti che i passatempi preferiti con cui si rilassa di più siano la pittura e il lavoro a maglia!

Molti potrebbero pensare che abbia iniziato questa collezione dopo la separazione da Brad Pitt, o che magari sono reminiscenze avventurose di quando ha interpretato Tomb Raider, sta di fatto che Angelina Jolie ama collezionare coltelli e pugnali antichi fin da quando era ragazzina. Quindi se cerca di abbordarvi e v’invita a casa per vedere la sua collezione, sappiate che non è di sicuro una collezione di farfalle.

E che dire di Mila Kunis?

Che sia una tipa simpatica, alla mano e anche un po’ mascolina lo si era intuito da come stava a suo agio nei panni della mamma in Bad Moms, a confermarlo, una delle sue passioni più forti: i videogame! Non fatichiamo a immaginarla mentre fa nottata tra una pizza e una birra e magari anche rutto libero, giocando a Call of Duty o World of Warcraft (i suoi video game preferiti) insieme al suo caro maritino Ashton Kutcher!

Emma Watson e Susan Sarandon hanno una passione comune: sono entrambe ottime giocatrici di ping pong. La Sarandon ha anche aperto a New York un locale di nome Spin, famoso per essere il primo America’s premiere ping-pong social club.

Tom Hanks possiede invece circa 200 macchine da scrivere manuali, molte delle quali ancora funzionanti. L’attore ne ha parlato lo scorso anno fa mentre era ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che fa: “Costa meno che collezionare automobili”. Fazio per l’occasione ha regalato all’attore una macchina da scrivere Olivetti.

(PR)