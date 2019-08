Imprese, nel 2018 fatturato +3% ma investimenti in calo

Nel 2018 le 2.095 principali imprese industriali e di servizi italiane hanno aumentato il fatturato del 3%, quasi metà della crescita del 2017 (+5,6%). Nel 2018 l’export è cresciuto in misura molto inferiore rispetto al 2017 (+2,4% contro +7,1%), tanto che le vendite domestiche, anch’esse in frenata, hanno performato meglio (+3,4%), fatto mai accaduto nel decennio. Il minore dinamismo delle vendite totali nel 2018 ha toccato molti settori: quelli in rallentamento sono stati 21 su 31, erano 9 su 31 nel 2017. È quanto emerge dal rapporto dell’Area studi di Mediobanca sui dati di bilancio aggregati delle principali imprese industriali e di servizi italiane.

Imprese, investimenti in calo