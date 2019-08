Pole per Marquez in Austria, Dovizioso in prima fila, decimo Rossi

Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio d’Austria, 11esima prova stagionale del Mondiale MotoGp in programma domani sul Red Bull Ring di Spielberg. Il pilota spagnolo della Honda firma il miglior tempo nella seconda manche delle qualifiche in 1’23″027.

