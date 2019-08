Salvini “Lavoriamo per esecutivo che duri 10 anni”

“Lavoriamo per un Governo che vada avanti per dieci anni“. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Policoro. “Le provocazioni e gli insulti non mi interessano – ha aggiunto Salvini -. In questo momento quello che mi interessa in questo momento è sapere quando gli italiani andranno a votare. Un nuovo Parlamento e un nuovo governo che duri cinque anni e faccia la manovra economica”.

Poi, su Twitter, scrive: “Non siamo più negli anni Trenta, nel nostro Paese non ci sono Hitler all’orizzonte e chi governa in Italia lo decidono gli italiani”. Nel pomeriggio, da Isola Capo Rizzuto, altra tappa del suo tour in Calabria, il leader della Lega dice: “Per parlarne c’è bisogno di un governo, noi siamo pronti. I parlamentari della Lega sono a Roma già da lunedì. L’importante e’ che le elezioni ci siano, poi se le gestisce qualcun altro sono contento perche’ avro’ piu’ tempo”, sottolinea in merito alle polemiche per il suo doppio ruolo di candidato premier e di ministro dell’Interno in vista delle prossime elezioni. (ITALPRESS).