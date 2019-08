Alanis Morissette è diventata mamma per la terza volta. La cantante ha affidato l’annuncio ai social.

Alanis Morissette, infatti, ha pubblicato una foto tenerissima del bebè che dorme in una copertina e ha svelato il nome del terzogenito, Winter Mercy Morissette-Treadway. Secondo la data nella didascalia il bimbo è nato l’8 agosto. In più ha aggiunto come hashtag una candida ammissione: “Per tutta la vita ho sognato di amare voi tre”.

Alanis Morissette mamma per la terza volta, è nato Winter Mercy

L’artista e il rapper Mario Treadway, in arte Souleye, hanno una relazione da dieci anni e nel 2010 si sono sposati. I due sono già genitori di Ever, 8 anni, e Onyx, 3 anni.

A marzo 2019 ha annunciato di essere incinta postando una foto che la ritraeva con il pancione. A giugno, Alanis, durante un’intervista, aveva raccontato la sofferenza di aver patito diversi aborti nel tentativo di raggiungere il desiderio di avere tre figli. Oggi, finalmente, la cantante ha coronato il suo sogno: a distanza di qualche giorno dalla nascita, Alanis ha dichiarato il sesso e il nome del terzogenito.

Anche per Onyx Solace l’annuncio è stato affidato ai social qualche giorno dopo il segretissimo parto. La piccola è stata partorita il 23 giugno, ma l’annuncio è avvenuto nei primi giorni di luglio sui social, dove la cantante ha pubblicato una foto con la secondogenita. Un parto in segreto dunque, nonostante i fan fossero consapevoli della gravidanza della Morisette, che aveva già mostrato il pancione.

“Lei è qui” si leggeva nel post pubblicato dalla cantante, che pochi giorni prima del parto si era fatta fotografare nuda sott’acqua, scatenando tante polemiche.

Alanis Morissette (45 anni) dopo essere stata una ragazza ribelle e un’artista da milioni di copie vendute è oggi una madre di famiglia ma non ha abbandonato la musica. Sebbene il suo ultimo disco di inediti, Havoc and Bright Lights, risalga al 2012, Alanis continua a tenere concerti e presumibilmente a scrivere canzoni nell’attesa di un ritorno sul mercato discografico.