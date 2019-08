Rugby, O’Shea sceglie i 31 azzurri per il Mondiale: quinto per Parisse

ROMA (ITALPRESS) – Conor O’Shea, commissario tecnico della Nazionale italiana di rugby, all’indomani del Cattolica test match di San Benedetto vinto contro la Russia, ha ufficializzato la lista dei 31 azzurri convocati per la World Cup, in calendario in Giappone a partire dal 20 settembre. La rosa selezionata dal ct e dallo staff tecnico si compone di diciotto avanti e di tredici trequarti, di cui quindici giocatori in forza alla Benetton e dieci alle Zebre. Il veterano Sergio Parisse, capitano dell’Italia con 139 caps e terzo giocatore di sempre a livello internazionale con più presenze con la maglia di una Nazionale, dietro a leggende come l’irlandese O’Driscoll e il neozelandese McCaw, avrà l’opportunità di giocare il suo quinto Mondiale consecutivo, entrando nel ristretto club dei giocatori che hanno raggiunto questo traguardo, che annovera il collega di reparto e di maglia per tanti anni Mauro Bergamasco e il samoano Brian Lima. Quarto Mondiale per altri due centurioni del rugby italiano, come la seconda linea Alessandro Zanni e il tallonatore e vice-capitano Leonardo Ghiraldini, che tornerà a disposizione dopo l’infortunio subito nel Sei Nazioni contro la Francia lo scorso marzo. Terza RWC per Tommaso Benvenuti; mentre sono ventitré i giocatori al primo Mondiale della propria carriera. “Vogliamo realizzare un sogno e abbiamo le carte per poterci riuscire”, ha dichiarato il ct azzurro.

