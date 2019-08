Escursionista francese disperso trovato morto nel Cilento, si indaga

Simon Gautier, il 27enne giovane escursionista francese disperso dal 9 agosto scorso nel Cilento, è stato trovato morto. Il suo corpo, infatti, è stato individuato in un burrone in una zona del comune di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno.

Escursionista francese morto

Il giovane escursionista aveva chiamato il 118 la mattina del 9 agosto chiedendo soccorso dicendo di essere caduto in una scarpata e di essersi rotto entrambe le gambe. Da quel momento sono scattate le ricerche, ma non è stato possibile mettersi nuovamente in contatto con il francese. Fino all’epilogo con il rinvenimento del corpo dopo nove giorni dalla scomparsa.

La Procura di Vallo della Lucania, competente per territorio, ha aperto un’inchiesta per capire se ci sono stati ritardi nei soccorsi. “È bene fare chiarezza e approfondire alcuni aspetti che riguardano le operazioni di soccorso”, ha spiegato il procuratore Antonio Ricci. (ITALPRESS)