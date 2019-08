Juve, Demiral si presenta: “Un onore essere qui”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono contento di essere alla Juventus, una squadra molto importante: per me è una fortuna e voglio adattarmi in breve tempo”. Merih Demiral è pronto a dimostrare tutto il suo valore. In realtà al giovane centrale turco è già bastata qualche prestazione estiva per convincere la Juventus a non darlo via in prestito come invece pareva destinato all’inizio del ritiro. L’ex Sassuolo ha fatto vedere di che pasta è fatto e in questa stagione si giocherà le sue carte in bianconero al fianco di nomi come Chiellini, Bonucci e De Ligt. “Ho fatto molti sforzi per arrivare qui e spero di rimanere in questo club il più a lungo possibile – è l’auspicio di Demiral – È un onore essere il primo calciatore turco della Juventus e cercherò di essere un modello. Vedere gli impianti di allenamento mi ha impressionato molto, per me è un sogno che si avvera”. E a proposito dei nuovi compagni aggiunge: “Chiellini mi sta aiutando tantissimo nell’inserimento, così come Bonucci e altri giocatori. Spero di imparare molto dalla loro esperienza, di entrare in forma e poter lottare per una maglia da titolare”.

(ITALPRESS).