Fiorentina, Ribery sbarca in città: entusiasmo fra i tifosi

FIRENZE (ITALPRESS) – Firenze dà il suo caloroso benvenuto a Franck Ribery. Il 36enne attaccante francese è da poco sbarcato all’aeroporto “Vespucci”, accolto da un centinaio di tifosi viola. Sciarpa della Fiorentina al collo, accompagnato da Giancarlo Antognoni e Dario Dainelli, Ribery non si è negato a foto e autografi.

Senza contratto dopo aver trascorso le ultime 12 stagioni al Bayern Monaco, il giocatore francese si sottoporrà ora alle visite mediche di rito prima di mettere nero su bianco: per il giocatore sarebbe pronto un biennale da 4 milioni di euro a stagione.

Nei giorni scorsi l’attaccante, a fronte delle voci di mercato sul suo possibile approdo in viola, aveva postato su Instagram un messaggio di apertura (“pronto per una nuova sfida”) mentre stamane aveva confermato il suo imminente arrivo con una foto in aereo. L’operazione è stata chiusa la scorsa notte, dopo una riunione fiume di quasi quattro ore fra Davide Lippi da un lato, intermediario della trattativa, e il ds gigliato Daniele Pradè e Joe Barone dall’altro.

