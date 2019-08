Appello del Papa per l’Amazzonia: “Fermare incendi al più presto”

“Siamo preoccupati per i vasti incendi che in questi giorni si stanno sviluppando in Amazzonia. Preghiamo affinché siano domati al più presto, perché si tratta di un polmone importantissimo per il nostro pianeta”. Lo ha detto il Pontefice nel corso dell’Angelus, riferendosi ai vasti incendi sviluppatisi negli ultimi giorni in Amazzonia. (ITALPRESS).