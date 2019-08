Basket, Italia sconfitta dalla Francia 80-82 in amichevole

A 6 giorni dal via dell’inizio della FIBA World Cup, in Cina, nuova sconfitta per l’Italia del basket che ha perso la seconda gara del torneo amichevole “AusTiger”. Dopo lo stop con la Serbia gli azzurri sono stati battuti per 82 a 80 dalla Francia. Confermati comunque i passi in avanti contro un altro top team. L’Italia gioca alla pari contro la Francia per 40 minuti. Venti i punti realizzati da Marco Belinelli, 15 per Gallinari, che sta cercando la miglior condizione dopo gli infortuni, e 14 per Gentile.

Nel primo quarto i francesi mostrano più fisico ma gli azzurri restano concentrati, tengono botta e chiudono sotto di due punti (18-20). Al termine del secondo ci prova Jeff Brooks sulla sirena ma all’intervallo si va sul 38-39 per la Francia.

L’Italia soffre nel terzo quarto ma ha ancora qualcosa da dire. Abass e Tessitori mostrano carattere (57-65). Bene l’ultima frazione che vede gli azzurri recuperare e chiudere a -2 dai transalpini, in un finale in volata. L’ultimo test pre-mondiali per l’Italia del basket è in programma domani alle 13.30 (ore italiane), contro la Nuova Zelanda.

