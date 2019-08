Cecchinato eliminato agli Us Open, buon debutto per Nadal

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ieri il poker azzurro, questa notte una delusione dopo una lunga battaglia. Dopo le qualificazioni di Paolo Lorenzi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Thomas Fabbiano, nella notte italiana Marco Cecchinato non ha superato il primo turno degli Us Open, ultimo Slam stagionale in corso sul cemento di New York. Il tennista palermitano è stato eliminato, dopo una maratona di quasi 4 ore e di 5 set, dal 27enne svizzero, Henri Laaksonen, che si è imposto per 7-6 (3), 7-6 (6), 2-6, 3-6, 7-6 (2). Per quanto riguarda gli altri incontri disputati nella notte italiana, da segnalare il debutto convincente di Rafael Nadal. Lo spagnolo, testa di serie numero 2, ha liquidato in tre set l’australiano John Millman, in 2 ore e 8 minuti di gioco con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2. L’ultimo a staccare il pass per il secondo turno, nel match che ha chiuso il programma della giornata, è stato Nick Kyrgios, numero 28 del tabellone, che ha battuto l’americano Steve Johnson 6-3, 7-6 (7), 6-4. L’australiano ha fatto parlare di sè in conferenza stampa con un duro attacco all’Atp: “E’ abbastanza corrotta, ma non sono cose che mi distraggono”. Debutto sofferto, invece, per Alexander Zverev. Il tedesco, testa di serie numero 6, ha battuto in cinque set il moldavo Radu Albot, numero 41 Atp, imponendosi per 6-1, 6-3, 3-6, 4-6, 6-2.

(ITALPRESS).