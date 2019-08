US Open, Djokovic al 3° turno. Oggi quattro italiani in campo

Più forte degli infortuni. Nonostante i dolori lancinanti alla spalla sinistra, sedati solo parzialmente dall’intervento del trainer e dagli antidolorifici, Novak Djokovic si qualifica per il terzo turno degli US Open. E lo fa senza troppi patemi, considerando la situazione. La vittoria contro Londero arriva infatti in tre set, anche se i primi due hanno visto il numero 1 ATP inseguire l’argentino, tra le rivelazioni di questo 2019.

Terzo turno anche per Roger Federer, che ha replicato la prestazione del debutto anche nei suoi aspetti negativi. Partenza a rallentatore, break in favore di Dzumhur e primo set al bosniaco, prima che il campione svizzero salisse in cattedra per la rimonta.

In una giornata in cui la pioggia l’ha fatta da padrone, sono stati disputati solo i match sull’Arthur Ashe e sul Louis Armstrong, i due campi dotati di tetto. Nel torneo femminile, Serena Williams supera la prima grande paura del torneo, rimontando la diciassettenne terribile McNally. Non si può dire altrettanto di Venus Williams, che ha ceduto con un doppio 6-4 alla testa di serie numero 5 Elina Svitolina.

Ricchissimo, dunque, il programma di oggi, in cui verranno recuperate, dalle 17 italiane, tutte le partite che non sono state giocate ieri. Tra queste, anche le quattro che ci riguardano più da vicino. I quattro moschettieri italiani rimasti in corsa, infatti, giocheranno i rispettivi match di secondo turno. Berrettini sfida Thompson, Sonego con Andujar, Fabbiano con Bublik e Lorenzi con Kecmanovic.