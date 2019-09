Il mercato è quasi chiuso, ma non del tutto. E allora via al valzer degli ultimi colpi, prima dello stop ufficiale di domani sera. La Roma, è notizia di pochissimi minuti fa, è veramente vicina a chiudere per Henrik Mkhitaryan dell’Arsenal. Prestito con diritto di riscatto la formula prevista per l’arrivo del fantasista armeno.

Il mercato giallorosso non si limita, però, a Mkhitaryan. Atterra nella Capitale, in tarda serata, anche Nikola Kalinic, pronto a sostituire Schick, promesso sposo del RB Lipsia.

Il Milan, invece, ha già chiuso il suo colpo per l’attacco, e si tratta di una vecchia conoscenza del nostro calcio. Si tratta di Ante Rebic, che torna in Italia dopo l’ottima esperienza con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Anche in questo caso la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. A fare il percorso inverso, in direzione Germania, sarà André Silva, titolare a sorpresa sabato contro il Brescia ieri.

Rebic è già arrivato a Milano, rilasciando le sue prime parole da giocatore rossonero. Il portoghese, invece, è pronto a salire sull’aereo che lo porterà a Francoforte.

Mercato attivissimo anche per le squadre con obiettivi meno ambiziosi. Il Verona va a caccia di un centravanti, e il nome buono potrebbe essere quello di Stepinski, pronto a cambiar squadra restando nella stessa città, dopo le stagioni con la maglia del Chievo.