Zingaretti “Niente vicepremier, contributo per sbloccare situazione”

“Un altro contributo del Pd per sbloccare la situazione e aiutare il Governo a decollare”. Così il segretario del Partito Democratico commenta su Twitter quanto affermato dal parlamentare dem Dario Franceschini, che poco prima aveva twittato: “Per una volta Beppe Grillo è stato convincente. Una sfida così importante per il futuro di tutti non si blocca per un problema di ‘posti’. Serve generosità. Per riuscire a andare avanti allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da vicepremier”.

(ITALPRESS).