Matteo Berrettini è già nella storia del tennis italiano. Il ventitreenne romano è il primo azzurro a qualificarsi ai quarti di finale degli US Open dai tempi di Corrado Barazzutti nel 1977. E, a dirla tutta, il primo sul cemento, visto che 42 anni fa lo slam americano si giocava su terra. Un traguardo raggiunto da Berrettini con una vittoria immacolata, mai in discussione, un netto 3-0 ad Andrey Rublev. Dopo tre turni tutt’altro che brillanti, Matteo è riuscito ad alzare il proprio livello, come fanno i grandi campioni.

Berrettini sfida Monfils

Il solito dritto potente, ma anche palle corte e rovescio lungolinea nel menù servito al russo, che si è dovuto arrendere ai colpi dell’allievo di Vincenzo Santopadre. Per Berrettini, ai quarti di finale, una sfida interessante, ma non impossibile. Il suo avversario sarà infatti Gael Monfils, che ha concesso appena cinque game a Pablo Andujar. Una sfida tra due giocatori chiacchierati anche dal punto di vista del gossip, vista la relazione del francese con Elina Svitolina e la presenza nel box di Matteo di Ajla Tomljanovic, l’australiana ex di Nick Kyrgios. Appuntamento fissato per la notte tra giovedì e venerdì.

Rafa cede un set

L’altro quarto di finale della parte destra del tabellone vedrà invece contrapposti Rafael Nadal e Diego Schwartzman. Il numero 2 ATP ha ceduto per la prima volta nel torneo un set, contro un buon Marin Cilic, mentre l’argentino ha rimontato su un Sascha Zverev ancora troppo passivo e falloso al servizio. Una sfida che già, a livello di slam, ha dato qualche problema a Nadal, in difficoltà contro El Peque al Roland Garros 2018 prima di un provvidenziale stop per pioggia.

Barty torna numero 1

Nel torneo femminile, invece, è pronto il cambio della guardia in cima al ranking WTA. Nonostante l’eliminazione patita agli ottavi di finale, Ash Barty tornerà in testa alla classifica mondiale grazie all’uscita di scena di Naomi Osaka. La campionessa uscente, infatti, ha perso per la terza volta nell’anno solare al cospetto di Belinda Bencic, finalmente tornata in un quarto di finale slam, a cinque anni dalla sua esplosione newyorkese da diciassettenne. Per lei ai quarti Donna Vekic, mentre la stellina Bibi Andreescu affronterà la Mertens.