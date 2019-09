L’uragano Dorian è risalito a categoria 3. Si sposta ancora e adesso si appresta a colpire le coste sudorientali degli Stati Uniti.

L’uragano Dorian risale a categoria 3 e minaccia gli Stati Uniti

Dopo essere sceso dalla categoria 5 alla 2, l’uragano riprende vigore . Le zone più a rischio sono quelle della Georgia e il sudovest della Virginia. Intanto è salito ad almeno 20 morti il bilancio ancora provvisorio del passaggio di Dorian sulle Bahamas. Lo ha dichiarato il ministro locale della Sanità, spiegando che in molte zone “le operazioni di salvataggio sono appena iniziate”.

Dorian, come riporta Ansa.it, potrebbe mantenere questa intensità per circa 12 ore. Il National Hurricane Center però prevede un suo progressivo indebolimento entro venerdì.

Oltre 1.500 persone si sono messe comunque al riparo in 28 rifugi della Carolina del Sud, dove raffiche di pioggia hanno iniziato nella tarda serata di mercoledì a colpire la storica città portuale di Charleston.