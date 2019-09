Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non sono più le amiche di una volta. Le ultime foto social insieme delle due ex veline di Striscia la Notizia risalgono all’anno scorso, proprio nello studio televisivo che le ha lanciate nel mondo dello spettacolo.

Dal lavoro alla vita privata, Elisabetta e Maddalena erano diventate inseparabili. “Sorella ce l’abbiamo fatta a ritornare dietro al bancone” scriveva Maddalena Corvaglia a Elisabetta Canalis. Poi qualcosa è andato storto e le due hanno smesso di seguirsi. Ora Elisabetta dice: “È un argomento molto delicato. Onestamente di questa cosa preferirei non parlare” lasciando intendere che i vecchi tempi sono proprio lontani.

Sembra siano passati i tempi delle dediche social che suggellavano la loro amicizia. Soltanto lo scorso settembre in occasione del 40esimo compleanno della Canalis (12 settembre) la Corvaglia scriveva in un lungo post: “Ti sopporto da quando avevi 20 anni. È inutile: più ti lancio lontano, più mi torni indietro come un boomerang… ( per fortuna ?) Insieme nelle gioie , nelle gaffes e nei dolori, insieme da bimbe e da mamme. 20 anni di battibecchi e complicità . Sono fortunata ad averti nella mi vita , sarda maledetta!”.

Siamo a ridosso del prossimo compleanno della Canalis e non siamo sicuri che rivedremo parole di questo tipo tra lei e Maddalena.

Fine di un’amicizia lunga vent’anni

Questa volta infatti il battibecco dev’essere stato più complicato e le due non si sono più ritrovate. La storia dell’amicizia tra Elisabetta e Maddalena risale al 1999 quando la mora e la bionda ballavano gli stacchetti sul bancone di Striscia. Anche finita l’esperienza tv non si erano mai perse e l‘amicizia era cresciuta. Si sono ritrovate a vivere a Los Angeles da mamme. E insieme nel 2017 hanno deciso di aprire una palestra.

Ora la Canalis al settimanale Chi dice: “Abbiamo dato in affitto la nostra palestra. Non sono una personal trainer e c’è una forte concorrenza nel settore, che richiede competenze specifiche. Sto comunque lavorando ad un altro progetto legato al fitness, ma non posso dire niente al momento”.

Le due si sono allontanate davvero tanto e non soltanto dal punto di vista fisico. Elisabetta vive a Los Angeles con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva, Maddalena è tornata in Italia con Jamie Carlyn dopo la rottura con il marito Stef Burns.