Monza sogna con le due Ferrari, Vettel: “Diremo la nostra”

MONZA (MILANO) (ITALPRESS) – La gara di casa per tornare alla vittoria. La Ferrari ha rotto il digiuno domenica scorsa a Spa con Leclerc ma ora tocca a Sebastian Vettel ritrovare quel successo che gli manca ormai da un anno, dal Gp di Belgio di 12 mesi fa. E quale occasione migliore di Monza? Sul circuito brianzolo il tedesco ha già vinto tre volte ma mai da quando è alla Ferrari. “Non c’è bisogno di ricordare l’importanza del Gran Premio d’Italia per la Ferrari, è la gara più importante della stagione per noi e qui ho tanti ricordi, a partire dalla mia prima vittoria in Formula Uno nel 2008 – sottolinea il quattro volte iridato – Dobbiamo essere cautamente ottimisti e realisti, cercando di partire davanti per avere le opportunità migliori. Non posso fare previsioni ma, essendo una pista simile a livello di assetto delle macchine, speriamo di essere competitivi come a Spa. In qualifica sembriamo avere un certo vantaggio ma in gara i valori si riavvicinano molto con la Mercedes. La chiave sta nel capire come gestire le gomme, trovare l’assetto giusto per essere a nostro agio e tirare fuori il massimo dalla macchina. Mi aspetto una battaglia serrata ma penso che potremo dire la nostra”.

(ITALPRESS).