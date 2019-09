Governo, la Camera vota la fiducia al Conte bis: 343 voti a favore

Via libera della Camera dei deputati alla fiducia al Conte bis, che ha ottenuto 343 voti favorevoli e 263 contrari. Gli astenuti sono stati 3. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha atteso l’esito del voto in Aula, seduto ai banchi del governo. I deputati presenti erano 609, quelli votanti 606. La maggioranza è stata fissata quindi a 304 voti, ed è stata superata di 39 voti. Adesso la parola passa al Senato, dove domani ci sarà il nuovo voto di fiducia.

“Si è parlato di tradimento e addirittura sequestro del voto. Mi chiedo se la nostra Costituzione esista ancora o è stata stracciata”. Così il premier Giuseppe Conte, nella sua replica dopo le discussione generale in Aula alla Camera sulle sue dichiarazioni programmatiche. “Il fatto che il leader di un partito possa decidere ogni anno di portare il Paese a elezioni secondo il suo desiderio o arbitrio è irresponsabile”, ha aggiunto Conte facendo riferimento a Matteo Salvini, mentre dai banchi dell’opposizione si levavano proteste e il coro “elezioni, elezioni”. Il presidente della Camera Roberto Fico ha dovuto richiamare più volte gli esponenti di Fdi e Lega che interrompevano il premier. “Questo comportamento da stadio in quest’Aula è inaccettabile. Fate terminare il presidente del Consiglio”, ha detto Fico.

Conte bis, la Camera vota la fiducia al Governo

“Si accusa di tradimento il M5S che ha subito una scelta di tradimento, assurdo. Il M5S, e lo apprezzo per questo, ha ritenuto di fare della coerenza il centro della propria virtù politica”, ha affermato ancora Conte, che ha poi criticato l’ex viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia, della Lega. “L’espressione usata da Garavaglia, ‘imbullonati alle poltrone‘ la considero volgare, non la trovo appropriata. Allora cosa devo pensare, che volevate andare a elezioni per avere più poltrone?”, ha chiesto polemicamente rivolgendosi ai leghisti, e ha aggiunto: “Mentre il M5S è stato coerente con il proprio programma voi dimostrate di essere coerenti alle vostre convenienze elettorali”.

“Questo è il momento del coraggio e della determinazione. Il coraggio di disegnare un Paese migliore. La determinazione di perseguire questo obiettivo, senza lasciarsi frenare dagli ostacoli”, aveva detto il premier in mattinata, illustrando il programma di Governo.

“Nella prospettiva di una graduale rimodulazione delle aliquote a sostegno dei redditi medi e bassi, in linea con il fondamentale principio costituzionale della progressività della tassazione, il nostro obiettivo prioritario è ridurre le tasse sul lavoro, il cosiddetto ‘cuneo fiscale’ – ha evidenziato Conte -, a totale vantaggio dei lavoratori, e individuare una retribuzione giusta, il cosiddetto ‘salario minimo’, garantendo le tutele massime a beneficio dei lavoratori, anche attraverso il meccanismo dell’efficacia erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

Conte bis, duro scontro tra Conte e la Lega

“L’epocale fenomeno migratorio, che va gestito con rigore e responsabilità, perseguendo una politica modulata su più livelli, basata su un approccio non più emergenziale, bensì strutturale, che affronti la questione nel suo complesso, anche attraverso la definizione di un’organica normativa che persegua la lotta al traffico illegale di persone e l’immigrazione clandestina, ma che – nello stesso tempo – si dimostri capace di affrontare ben più efficacemente i temi dell’integrazione, per coloro che hanno diritto a rimanere e dei rimpatri, per coloro che non hanno titolo per rimanere”, ha spiegato Conte, che ha aggiunto: “Rivedremo la disciplina in materia di sicurezza alla luce delle osservazioni critiche formulate dal Presidente della Repubblica, il che significa recuperare, nella sostanza, la formulazione originaria del più recente decreto legge, prima che intervenissero le integrazioni che, in sede di conversione, ne hanno compromesso l’equilibrio complessivo”.

“Nuova stagione riformatrice”

“Questo passaggio politico segna l’inizio di una nuova e, speriamo risolutiva, stagione riformatrice – ha detto ancora il presidente del Consiglio -. Sono qui per chiedere la fiducia per il nuovo governo che guiderò con disciplina e onore. Ho cercato di guardare sempre al bene comune senza che prevalessero interessi di parte”, ha aggiunto Conte, che ha rivolto anche “un ringraziamento al presidente della Repubblica, per il suo equilibrio e saggezza nella gestione della crisi”.

“Vogliamo curare le parole ed avere un lessico più consono e rispettoso, ci impegniamo a essere pazienti anche nel linguaggio, la lingua del governo sarà mite”, ha proseguito il premier, che si è definito “garante e primo responsabile del programma”.

“Questo Governo, quale prima misura di intervento a favore delle famiglie con redditi bassi e medi, si adopererà con le Regioni per azzerare totalmente le rette per la frequenza di asili-nido e micro-nidi a partire dall’anno scolastico 2020-2021 e per ampliare, contestualmente, l’offerta dei posti disponibili, soprattutto nel Mezzogiorno – ha spiegato Conte -. È una delle varie misure che introdurremo anche al fine di sostenere la natalità e contrastare così il declino demografico”. (ITALPRESS)