Carolina Crescentini e Francesco Motta si sono sposati in gran segreto. L’annuncio choc è arrivato via social “a cose fatte” e ha letteralmente stupito i fan.

L’attrice 39enne, dopo aver detto “sì” al cantante Francesco Motta, ha scritto sui social: “Ho sposato un capellone!”. Dal 2017 Carolina Crescentini è legata sentimentalmente al cantante Francesco Motta, di 32 anni.

I due si sono sposati in un resort in Toscana, circondati da amici e parenti, in una cerimonia che entrambi hanno definito ‘country-punk‘. Nella foto postata su Instagram dall’attrice di ‘A casa tutti bene’ si vedono i due neo-sposi che si guardano teneramente, entrambi in bianco, immersi in uno scenario bucolico.

Tra le curiosità, colonna sonora del matrimonio sono stati i ‘Selton‘, gruppo folk rock brasiliano scoperto da Fabio Volo nel programma ‘Italo Spagnolo’, e divenuto famoso con l’album ‘Loreto Paradiso’ del 2016 e l’ultimo, ‘Manifesto Tropicale’.

L’abito di Carolina Crescentini

L’abito della sposa si è perfettamente incastrato nella cornice scelta per le nozze. Morbido e un po’ retrò, Carolina Crescentini ha scelto di vestire Gucci per il suo matrimonio con Francesco Motta. La 39enne ha poi abbinato un’acconciatura semplice, impreziosita da un velo con fermaglio gioiello.

La scelta dello sposo

Veste Gucci anche lo sposo. Motta ha indossato un abito bianco dal taglio classico, reso unico da dettagli studiati, come la pochette ‘verdeggiante’.”Ti amo tanto Carolina, #aridaje”, ha scritto lui su Instagram, postando uno scatto degli sposi immersi nella campagna toscana.

Crescentini e Motta

Motta è nato a Pisa e si è trasferito a Roma nel 2013, ha pubblicato due album con la band ‘Criminal Jokers ‘ prima di scegliere la carriera da solista. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo album, ‘La fine dei vent’anni’, un misto di indie e rock alternativo, e nel 2018 è uscito il suo secondo: “Vivere o morire”.

Carolina Crescentini è stata protagonista di varie seri tv italiane, da ‘La squadra’ a ‘Provaci ancora prof!”, ma è ‘Boris’ ad averla consacrata. Dal 2006 ha girato oltre 25 film, tra commedie e pellicole drammatiche.