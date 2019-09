Mihajlovic comincia il secondo ciclo di cure contro la leucemia

ROMA (ITALPRESS) – Sinisa Mihajlovic è nuovamente ricoverato presso l’Unità Operativa di Ematologia del Policlinico di Sant’Orsola per proseguire le terapie contro la leucemia. Il tecnico del Bologna si è presentato in “condizioni cliniche molto buone”, hanno spiegato i medici. “Gli accertamenti eseguiti prima della dimissione successiva al precedente ricovero hanno dimostrato un esito soddisfacente del primo ciclo di chemioterapia”, si legge nella nota diffusa dallo staff sanitario. Dopo aver annunciato, nella conferenza stampa convocata lo scorso 13 luglio, di essere malato di leucemia, Mihajlovic era entrato in ospedale due giorni dopo per il primo ciclo di terapia. Il tecnico del Bologna aveva ottenuto il permesso di raggiungere la squadra a Verona il 25 agosto, per il debutto in campionato contro l’Hellas, ed era poi tornato in ospedale per concludere le prime cure ed essere dimesso tre giorni dopo, il 28 agosto. Venerdì 30 Mihajlovic ha assistito dalla panchina alla vittoria casalinga contro la Spal, poi ha passato dieci giorni in famiglia. Oggi è rientrato in ospedale per il secondo ciclo di terapia e dunque domenica non dovrebbe seguire la squadra a Brescia per la terza giornata di Serie A.

(ITALPRESS).