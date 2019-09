Pamela Prati tornerà a “Verissimo”? Le trattative per il cachet

Pamela Prati sarebbe in trattativa con Silvia Toffanin per tornare a “Verissimo“. Dopo la pausa estiva, la soubrette sarda vorrebbe tornare nel programma pomeridiano di Canale 5 a dare la sua ultima versione dell’affaire Prati-Caltagirone.

Sembra, però, che il cachet richiesto non sia stato accettato dalla moglie di Piersilvio Berlusconi, conduttrice del programma.

Pamela Prati torna a Verissimo?

Ne abbiamo sentito parlare per mesi. Il matrimonio tra Pamela Prati con l’inesistente Mark Caltagirone ha tenuto banco nei salotti televisivi fino allo stremo. Si è detto di tutto e di più. Accuse, tradimenti, truffe, il coinvolgimento di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, agenti della soubrette e tanto altro. Ma sembra che non sia ancora finita.

La showgirl, in vista della nuova stagione, vorrebbe tornare a “Verissimo” da Silvia Toffanin per raccontare la sua ultima versione dei fatti. Sembra però che la padrona di casa del programma si sia stancata delle sue continue richieste, soprattutto quelle relative al cachet.

A lanciare la bomba è Dagospia: “Settembre è arrivato e le trattative tra le parti sono riprese. Subito però si sarebbero arenate per un problema di cachet, si parla di una richiesta economica molto importante, la Toffanin avrebbe risposto ‘no grazie’. La Prati vuole Verissimo, Verissimo vuole la Prati ma gratis o al massimo concedendo un rimborso spese. Per ora, dunque, la trattativa è in una fase di stallo”.

Ricordiamo anche che fu proprio Roberto D’Agostino a fiutare sin da subito la montatura creata dietro alle nozze di Pamela Prati con Mark Caltagirone e soprattutto l’inesistenza del misterioso futuro sposo.

Adesso la soubrette vuole tornare nel salotto di “Verissimo” a concludere la storia ma a fronte di una lauta ricompensa che, ovviamente, Silvia Toffanin non accetta.

Che fine farà la Prati?

Dopo l’esplosione della bomba Prati-Caltagirone, la showgirl sarda ha continuamente rigettato le accuse riguardanti la necessità di soldi. L’ex stella del Bagaglino ha più volte ribadito di non averlo fatto per difficoltà economiche e di non avere bisogno di denaro. A questo punto ci si chiede perché abbia chiesto un cachet alto per partecipare a “Verissimo”.

Con l’estate i programmi più seguiti della tv vanno in vacanza e in questo periodo Pamela Prati non ha avuto la possibilità di essere ospitata e quindi guadagnare qualcosa. Inoltre sembra anche non sia stata presa in considerazione da tanti programmi sui diversi palinsesti.

Sempre stando ad alcune indiscrezioni, infatti, pare che la soubrette sia stata esclusa dal Grande Fratello Vip, dove avrebbe partecipato come opinionista, o dal cast di Amici Celebrities.

Se Mediaset ha lasciato uno spiraglio aperto nei confronti di Pamela Prati, la Rai ha preso una posizione più ferma. Dopo le sue interviste a Domenica In e Vieni da me, Viale Mazzini avrebbe addirittura depositato un’interrogazione parlamentare per presunta truffa ai danni dei telespettatori.

Non ci resta che aspettare la ripresa dei vari programmi televisivi per vedere che fine farà Pamela Prati.