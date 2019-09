MotoGp a Misano, Rossi: “È casa mia, daremo il massimo”

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – “Correre davanti ai miei tifosi qui è fantastico, è il mio vero Gran Premio di casa. Abito a 10 chilometri dal circuito, sono cresciuto a Misano e la prima volta che ho corso in moto è stato qui”. Per Valentino Rossi l’appuntamento del Gran Premio di San Marino è sempre speciale. Ieri il Dottore ha percorso le strade della sua terra, dal Ranch al circuito passando per gli uffici della V46, in sella alla sua M1. Un vero e proprio bagno di folla in vista di un weekend dove proverà a salire sul podio per la settima volta nella classe regina: a Misano ha collezionato tre vittorie (ma l’ultima nel 2014), due secondi posti e un terzo, ma l’ultima volta fra i top 3 è datata 2016. “Ci aspettiamo tantissimi tifosi nel weekend – assicura il Dottore – Ci saranno tante persone, tanto giallo, per cui proveremo a dare il massimo per essere forti e competitivi”. La Yamaha, insomma, giocherà in casa e di questo proverà ad approfittare anche Maverick Vinales, mai fra i migliori in MotoGp su questa pista e che vanta appena un secondo posto in Moto3 nel 2013. “Abbiamo avuto due settimane di sosta ma non abbiamo mai smesso di lavorare – assicura lo spagnolo – Ci stiamo preparando per arrivare a Misano in una buona condizione fisica e mentale”.

