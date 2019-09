X Factor 2019 tra novità e conferme, ecco cosa ci aspetta

X Factor 2019 è pronto a partire. Da giovedì 12 settembre prende il via la tredicesima edizione del programma alla ricerca di talenti canori. Al timone rimane il presentatore Alessandro Cattelan, ma sono tante le novità che ci aspettano.

Tra i giudici viene confermata solamente l’intramontabile Mara Maionchi. Al suo fianco, tre nomi nuovi: sono Samuel Romano, frontman della band Subsonica, Malika Ayane e il trapper Sfera Ebbasta.

I fan sono pronti a ricominciare anche se qualcuno lamenta la mancanza degli ormai storici Fedez e Manuel Agnelli tra i giudici. Anche quest’anno ne vedremo delle belle, in un’edizione che si preannuncia scoppiettante.

Le critiche a Sfera Ebbasta

Il nuovo giudice che ha ricevuto più critiche è stato Sfera Ebbasta. Nel corso della conferenza stampa, il trapper ha deciso di parlare di quanto accaduto a Corinaldo lo scorso dicembre: “È stata una tragedia che ha segnato tutti e non è una cosa che passa e né cambia le emozioni che provo. Ritornare a lavorare in generale non è stato facile, non tanto per le critiche ma proprio per la situazione che si era creata perché non sei mai abbastanza forte per affrontare la situazione”.

La squadra di X Factor, però, è pronta ad accogliere senza riserve il suo nuovo membro. A prendere le difese del giovane trapper, anche Alessandro Cattelan: “Lo scontro tra la percezione che può esserci di Sfera non conoscendolo e l’immediatezza con cui Sfera sorride è contrario al preconcetto nei suoi confronti. X Factor ha il pregio di farti conoscere, è impossibile nasconderti”.

“Sfera Ebbasta mi è stato subito molto simpatico – ha detto dal canto suo Mara Maionchi – Racconta storie terrificanti ma forse hanno fatto parte della sua vita. Abbiamo comunque legato tutti i giudici”.

La grande novità di X Factor 2019

Grandi cambiamenti in questa nuova edizione del talent canoro. Oltre ai giudici, infatti, la grande novità di X Factor 13 è il nuovo meccanismo per scovare i concorrenti.

Durante la fase di selezione al Pala Alpitour di Torino, infatti, chi otterrà 4 sì avrà direttamente accesso alla fase successiva dei Bootcamp. Chi riceverà 3 sì, invece, dovrà superare l’ostacolo di una nuova selezione svolta dal giudice di categoria.

Preparate i pop corn, X Factor 2019 è pronto a ripartire in grande stile.

Foto da Instagram X Factor.