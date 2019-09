Europei di volley, buon esordio dell’Italia: Portogallo steso 3-0

Buona la prima della Nazionale azzurra maschile di pallavolo, impegnata a Montpellier negli Europei. La squadra allenata da Gianlorenzo Blengini, nel match di esordio della rassegna continentale, ha sconfitto il Portogallo per 3-0. Questi i parziali dell’incontro: 25-21 25-10 25-22. Domani gli azzurri torneranno in campo per affrontare, alle 20.45 (con diretta su RaiTre), la Grecia.

Europei di volley, l’Italia vince all’esordio

La squadra italiana non ha avuto particolari problemi nel superare i lusitani, che si sono dimostrati tecnicamente inferiori agli azzurri. Zaytsev e compagni hanno disputato una buona gara, cominciando a oliare gli ingranaggi per quella che sarà una manifestazione lunga e faticosa.

Durante il match qualche passaggio a vuoto c’è stato, soprattutto nel terzo set, quando il Portogallo aveva impattato la situazione sul 20 pari, dopo esser stato in svantaggio: una cosa comunque normale in una gara dai ritmi non proprio serrati. Blengini ha schierato la diagonale Giannelli-Zaytsev, Antonov e Juantorena martelli, Piano e Anzani i centrali, con Colaci libero. Dall’altra parte della rete il Portogallo è sceso in campo con Tavares palleggiatore, Marco Ferreira opposto, Alexandre Ferreira e Martins schiacciatori, Nuno Texeira e Cveticanin centrali e Alvar libero. (ITALPRESS)