Ocean Viking, Italia assegna Lampedusa

Lampedusa è il ‘place of safety’, il porto sicuro, assegnato dall’Italia alla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 migranti a bordo.

La nave umanitaria in queste ore si sta dirigendo verso l’isola e le autorità stanno valutando se farla entrare direttamente in porto o fare il trasporto dei migranti su motovedette della Guardia Costiera. Gli 82 migranti sono stati soccorsi l’8 settembre e sono rimasti a bordo dopo l’evacuazione urgente a Malta di una donna al nono mese di gravidanza che subito dopo ha partorito in ospedale il suo bambino, con il marito.