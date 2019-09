Governo, Berlusconi: “Chi lavora per sostenere il Conte-bis fuori da FI”

ROMA (ITALPRESS) – “Leggo sempre più insistenti indiscrezioni di stampa che prefigurano da parte di alcuni esponenti di Forza Italia la volontà di costituire ipotetici gruppi autonomi in Parlamento per confluire in altrettanto ipotetiche formazioni pseudo centriste”. Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota.

“La posizione della presidenza di Forza Italia – aggiunge – resta in questo senso molto chiara: la coesione del partito è un valore irrinunciabile, soprattutto in questo momento in cui è necessario ricostruire l’unità del centrodestra di fronte alla minaccia del governo più a sinistra della storia.

Chi lavora per sostenerlo lavora anche contro Forza Italia e si pone fuori dai suoi gruppi parlamentari.

L’obiettivo comune deve essere quello di operare insieme alle altre forze di centrodestra nelle due Camere, in aula e nelle commissioni, per far emergere prima possibile tutte le contraddizioni di una maggioranza nata solo nel segno della gestione del potere e contro la volontà della maggioranza degli italiani”.

(ITALPRESS).