MotoGp, Marquez beffa Quartararo e vince a Misano, Rossi 4°

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Marc Marquez si prende Misano. Il pilota della Repsol Honda, sorpassando Fabio Quartararo a poche curve dal traguardo, vince il Gran Premio di San Marino, 13esima prova del Mondiale MotoGp 2019 disputata sul circuito di Misano Adriatico. A completare il podio è il poleman Maverick Vinales, con la prima delle due Yamaha ufficiali, mentre il compagno di squadra Valentino Rossi deve accontentarsi anche stavolta del quarto posto. Alle sue spalle Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, che chiude con un sesto posto il difficile weekend delle Ducati. Il Cabroncito è sempre più padrone del Mondiale: sono già 93 i punti di vantaggio sugli inseguitori. “Sapevo che non era necessario vincere perchè Rins era fuori e Dovizioso era lontano – racconta Marquez – Ma ieri ho avuto una spinta in più per la gara, oggi sono stato sempre lì e ho deciso di provarci”. Tentativo andato a buon fine. “Quartararo era molto veloce nel settore tre e ho cercato di superarlo prima – continua – Ho chiuso tutte le curve e ho cercato di essere intelligente alla fine. E’ molto bello vincere in Italia e avere 93 punti di vantaggio in campionato”.

(ITALPRESS).