Dimentica il figlio in auto a Catania, muore bimbo di 2 anni

Dimentica il figlio in auto per tutta la mattinata e al suo ritorno lo ritrova senza vita. La tragedia si è consumata a Catania dove un papà, ingegnere impiegato all’università, ha dimenticato di accompagnare il figlio all’asilo. L’allarme, come riporta Repubblica.it, è scattato intorno alle 13 quando l’uomo ha ricevuto la telefonata della moglie dato che non ha trovato il bambino a scuola all’ora dell’uscita.

Dimentica il figlio in auto a Catania

L’auto era posteggiata nel parcheggio dell’università. Non ci sono telecamere che possono essere utili a ricostruire l’accaduto. Il papà è sceso in strada e ha trovato in auto il bambino, ancora sul seggiolino. Il padre si è messo alla guida dell’auto per una corsa disperata verso l’ospedale ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.