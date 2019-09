Al primo passo falso, volano subito stracci in casa Inter. La gara pareggiata all’esordio in Champions League contro lo Slavia Praga, infatti, ha lasciato i suoi strascichi nello spogliatoio nerazzurro, sempre ad alto tasso di combustibilità. Stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i protagonisti dello scontro sono stati Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic.

Il centravanti, protagonista di questo avvio di stagione, avrebbe chiesto ai compagni un gioco più offensivo, in linea con i dettami tattici di Conte. Una richiesta, quella di Lukaku, che non sarebbe andata giù a Brozovic, il quale ha prima risposto in modo deciso, e poi fronteggiato testa a testa il compagno di squadra.

Primi momenti di tensione, insomma, per un’Inter che ha grandi obiettivi in stagione. Antonio Conte, adesso, avrà anche il compito di sedare gli animi e far sì che remino tutti nella stessa direzione, per evitare situazioni come quelle degli ultimi anni, con uno spogliatoio spaccato in due. E sabato c’è il derby, con un Milan deciso a recuperare il terreno perso nelle prime uscite stagionali. Insomma, è necessario mantenere la barra dritta sin da subito.