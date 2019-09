Moto GP, Marquez in pole ad Aragon davanti a Quartararo

Aragon è uno dei suoi circuiti preferiti, e Marc Marquez non fa altro che confermare il buon feeling con la pista. Nelle qualifiche del sabato, il campione del mondo in carica ha messo in fila un’altra pole position, precedendo Fabio Quartararo. Un’altra grande giornata per il francese di origini siciliane, che con la Yamaha satellite ha seguito, staccato di tre decimi, il catalano.

Solo sesto, invece, Valentino Rossi. Un weekend complicato in prova per il Dottore, che domani scatterà dalla seconda fila. Tre posizioni più avanti il compagno di squadra Maverick Vinales, mentre Andrea Dovizioso non riesce a far meglio del decimo crono con la sua Ducati.