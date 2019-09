Seconda vittoria di fila con sorpasso per il Cagliari, Genoa ko 3-1

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Cagliari batte il Genoa per 3-1 dopo un finale vibrante e supera proprio il Grifone in classifica, salendo a quota sei punti. I sardi trovano la seconda vittoria consecutiva dopo il blitz di Parma, la prima tra le mura amiche della Sardegna Arena dopo le due sconfitte iniziali contro Brescia e Inter, e si portano così a quota sei punti, mentre i liguri fanno i conti con il secondo ko di fila dopo un avvio di stagione promettente. Anticipo del venerdì non entusiasmante dal punto di vista delle occasioni da gol: le due squadre preferiscono crossare con continuità, anche in maniera forzata e dalla trequarti, ed è con i colpi di testa che Kouame e Simeone mettono paura ai portieri avversari nel primo tempo. Nel primo minuto della seconda frazione il Cholito, sempre di testa, supera stavolta Radu e firma l’1-0: cross perfetto di Ionita sul quale si avvita l’attaccante argentino, abile a trovare l’angolino sul secondo palo. Fuochi d’artificio nel finale: Kouame al 38′ del secondo tempo finalizza un’azione spettacolare degli ospiti e trova il pareggio, ma meno di un minuto dopo uno sfortunatissimo autogol di Zapata riporta avanti i sardi. Nel finale arriva il tris di Joao Pedro in un clamoroso contropiede in campo aperto senza alcun difensore a frapporsi, è il 3-1 definitivo con cui si chiude l’incontro.

