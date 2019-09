“Agli alleati del centrodestra dico di mettere in campo una proposta seria, non partiamo dall’egoismo di partito, partiamo dalla volontà di vittoria”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, chiudendo Atreju 2019.

Meloni agli alleati “Patto anti inciuci e presidenzialismo”

In vista dei prossimi appuntamenti elettorali la leader di Fdi promette “liste aperte e competitive, noi siamo pronti a fare un’alleanza credibile, sui fatti, non sulle parole. Rinnovo al centrodestra la richiesta di mettere nero su bianco un patto anti-inciuci – ha aggiunto Meloni -, restare in questa metà campo. basta ambiguità”.