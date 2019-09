E’ l’imprenditore Vincenzo Bianconi il candidato civico di Cinquestelle e Pd per le prossime elezioni regionali in Umbria. A renderlo noto e’ stato lo stesso Bianconi, 47 anni, presidente di Federalberghi Umbria: “Non mi sono mai tirato indietro dinanzi alle sfide che la vita mi ha posto. Ed e’ per questo che ho deciso di accogliere l’invito a candidarmi a Presidente della Regione Umbria, invito che tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto”, scrive in una nota.

Umbria, è l’imprenditore Bianconi il candidato di Cinquestelle e Pd