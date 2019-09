Veloso illude il Verona, la Juve rimonta e vince 2-1

TORINO (ITALPRESS) – Veloso spaventa la Juve, Ramsey e Cristiano Ronaldo sistemano tutto. Finisce 2-1 all’Allianz Stadium per i bianconeri che battono un ottimo Verona e si portano a quota 10 punti in classifica.

Sarri cambia diversi uomini, dando spazio a Buffon, Demiral, Ramsey, Bentancur e Dybala dal primo minuto. Buono l’approccio al match del Verona che si fa vedere in avanti e che rischia soltanto su un paio di iniziative di Ronaldo. Dopo un rigore reclamato da CR7, il penalty arriva ma è per gli ospiti in virtù di un fallo di Demiral su Di Carmine. Dal dischetto va lo stesso attaccante che colpisce il palo, sulla respinta si avventa Lazovic che timbra la traversa. Passano pochi secondi, l’azione prosegue e Veloso trova un gran sinistro da oltre 20 metri che batte imparabilmente Buffon. La Juve accusa il colpo, ma al 31° pareggia con un destro di Ramsey deviato da Gunter.

Nella ripresa, al 4°, Ronaldo trasforma il rigore concesso per il fallo di Gunter su Cuadrado. La Juve non chiude la partita, Dybala diverte e cerca spesso CR7, ma è Buffon a salvare il risultato su Zaccagni, Lazovic e Veloso, con quest’ultimo che scheggia anche l’incrocio nel finale. Il Verona chiude in 10 per il rosso, al 94°, di Kumbulla. Finisce 2-1, vincono i campioni d’Italia, ma l’Hellas lascia Torino a testa alta.

